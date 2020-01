Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu nedir? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde oyuncuları ve Karayip Korsanları özeti

İzleyenleri ekrana bağlayan Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Uçuş'ı izleyecek olanların merak ettiği Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde konusu nedir, Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde oyuncuları kimler ve Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KADROSU VE OYUNCULARI

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Yönetmen: Rob Marshall

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Oyuncular: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Yapım Yılı: 2011 (141 dk)

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Vizyon Tarihi: 19 Mayıs 2011 Perşembe

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Senaryo: Ted Elliott, Terry Rossio

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dil:

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde İngilizce Orijinal Adı: Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides