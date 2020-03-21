Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı - Haberler

Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı

Çin'den başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını sonrasında Karayip Denizi'nde bulunan Canouan Adası'nda mahsur kalan 10 Türk, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

21.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:13
Karayip'te 10 Türk işçi mahsur kaldı
Çin'den başlayıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını sonrasında Karayip Denizi'nde bulunan Canouan Adası'nda mahsur kalan 10 Türk, Türkiye 'ye dönmek için yardım bekliyor.

Türkiye'ye dönmek için her yolu denediklerini fakat hiçbir havalimanının kendilerini kabul etmediğini, bulundukları Canouan Adası'nda da sağlık ocağı olmadıklarını ve bu yüzden endişe duyduklarını belirten işçiler Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Türk işçiler; Mertcan Gençer, Muhammet Karaaslan, Onur Balkan, Talat Çam, Özge Işın, Cem Karakaya, Mehmet Kaya, Mehmet Öztürk, Serkan Kibrit ve Hulusi Gökçe Özdere Türkiye'ye dönmek için yardım istedi.

Sosyal medya üzerinden video çeken işçilerden Mertcan Gençer, "Buradaki çalışmamız sona erdiği için Konsolosluklarla görüştük. Ancak gittiğimiz her havalimanından geri çevrildik. Havalimanında bizi kabul etmediler. Burada bir vaka yok ancak civardaki adalarda koronavirüs görüldü. Bulunduğumuz adada herhangi bir sağlık kuruluşu yok. Bu nedenle çok endişeliyiz. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz" dedi. - AYDIN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, İşçi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti - Haber Dondurucu soğukların etkisiyle ağaçların dalları buz tuttu - Haber Başkan Zorluoğlu Trabzon'daki Korona virüsle mücadele sürecini değerlendirdi - Haber Ürgüp'te pazar alışverişi yapanlara el dezenfektanı sıkıldı - Haber Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading