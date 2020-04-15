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Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

15.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:26
Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Karayip ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı ve virüs kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.
Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 189'a çıktı.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 bin 614'e ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 208'e yükseldi.
Dominik'te hükümet, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde "sokağa çıkma yasağı" ilan etmişti.
Küba'da ölü sayısı 24'e yükseldi
Küba'da ise virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 24'e, vaka sayısı da 814'e çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 151'e yükseldi.
Honduras 'ta ölü sayısı artıyor
Nüfusu 10 milyona yaklaşan Honduras'ta, şimdiye kadar 419 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Güncel
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