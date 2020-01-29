Haberler » Güncel » Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı - Haber

Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmıJamaika, (DHA) ? Karayipler, Jamaika, Küba ve Kayman Adaları'nı da içine alan bölgede meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tusunami alarmı verildi.

29.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:55
Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı
Jamaika, (DHA) ? Karayipler, Jamaika, Küba ve Kayman Adaları'nı da içine alan bölgede meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tusunami alarmı verildi. Bölgede halk korku içinde.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının birleştiği nokta olan Karayipler Denizi'nde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ABD'nin Florida bölgesinden de hissedildiğini duyurdu.
Depremden etkilenen bölgelerde okullar ve binalar boşaltılırken birkaç saat sonra yine aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Karayip Denizi'nde kıyısı bulunan Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'da tusunami uyarı yapıldı. Depremin hissedildiği ülkelerde can kaybı olmazken bina ve yollarda hasar oluştu.
Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 21:57:49