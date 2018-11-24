Karayolları 8. Bölge Müdürü Keskin, Baskil'de

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:35



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:35

Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasını ziyaret etti.Ziyarette, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Keskin ve beraberindekilere fabrikayı gezdirdi.Açık, "Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Fabrikamızda Karayolları 8. Bölge Müdürünü, idari ve teknik heyeti ağırlamak bizler için önemlidir. Fabrikamıza gerçekleştirdikleri ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.