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Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a teşekkür ziyareti

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

14.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:37Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a teşekkür ziyareti
'nın Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Emet İl Genel Meclisi üyesi İsmail Elmacı, Karayolları 14.Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ı Bursa'da makamında ziyaret ederek, 10 kilometrelik Emet-Tavşanlı yolundaki çalışmaların tamamlanarak hizmete girmesinde özverili gayret ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Emet-Tavşanlı yolunda ençok kazaların olduğu çökrem mevkiindeki 10 kilometrelik yolun yapımında emeği geçen başta Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Mehmet Aşık, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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