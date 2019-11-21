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Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Bölge Müdürlüğü çalışma proğramı

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, bölge müdürlüğüne bağlı bulunan şefliklerin kış çalışma programını Beypazarı 43. Şube Şefliği'nde düzenlenen törenle başlattı.

21.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:46Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Bölge Müdürlüğü çalışma proğramı
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, bölge müdürlüğüne bağlı bulunan şefliklerin kış çalışma programını 43. Şube Şefliği'nde düzenlenen törenle başlattı.
Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı şefliklerin kış dönemi çalışma proğramını Bölge Müdürü İlhan Aytekin açıkladı.
Aytekin, beraberinde bölge müdür yardımcıları ve bölge şeflerinin katılımıyla ve kış çalışma programında yer alacak işçilerle birlikte Beypazarı 43. Şube şefliği önünde kurban kesip, dua etti.
Aytekin görevli personele şunları söyledi:
"Lütfen işinizi en iyi şekilde ciddiye alarak ve önemseyerek yapmanızı rica ediyorum. Hiç kimse yaptığı işi küçümsemesin. Bu kurum, 70 yıldır ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Biz 70 Milyona sürekli yolu açık tutmak üzere; çalışıyoruz. Bu çok değerli bir çalışmadır. Bu bilinçle çalışmanızı istiyoruz. Ailemizden, zamanımızdan fedakarlık yaparak çalışıyoruz, karayolculuk budur, karayolculuk ruhu budur. Sizlere tekrardan kazasız belasız çalışmalar diliyorum."

İlhan Aytekin, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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