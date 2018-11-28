Karayolları Genel Müdürlüğünden Viyadük Çökmesine İlişkin Açıklama

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:50



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:50

Karayolları Genel Müdürlüğünden Kuzey Marmara otoyolunun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğü'nde beton imalatı sırasında taşıyıcı kalıbın çökmesiyle ilgili incelemelerin başlatıldığını bildirdi.KGM'den yapılan açıklamada, "Yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara otoyolunun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğü'nün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çökmüştür. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Öncelikle şantiye imkanları dahilindeki vinç, iş makinesi ve personelle duruma müdahale edilmiş olup, sonrasında kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile koordineli yürütülmektedir" denildi.Olayın bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldiğinin bildirildiği açıklamada, "Kazanın nedenleriyle ilgili incelemelerde başlatılmıştır. Yüreğimizde hissettiğimiz acıyla, işçilerimizin bir an önce kurtarılması için, Teşkilat olarak çaba sarf ettiğimiz çalışmalar ve kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA