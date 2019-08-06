Karayolları'ndan, Adıyaman-Gölbaşı devlet yolu hakkında açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü, Adıyaman-Gölbaşı devlet yolu üzerinde yapım çalışmaları devam eden yaya üstgeçidi ile ilgili bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki Gölbaşı - Adıyaman devlet yolu'nun 57.7'nci kilometresinde üst geçit yapılması için 16 Ocak 2019 tarihli Adıyaman Valiliği İl Trafik Komisyon Toplantısında alınan karar doğrultusunda, işin ihalesi kurumumuzca 22 Şubat 2019 tarihinde yapılmıştır. Projesi, söz konusu mevkiye 500 metre uzaklıktaki Altınşehir Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi ile uyumlu ve kamulaştırma sınırı içerisinde kalacak şekilde düzenlenerek yapımına başlanan üst geçitte, öncelikle yer altı ve yer üstü elektrik kablolarının deplase işlemleri tamamlanmış, ardından temel çalışmaları ile üst geçidin imalat ve montaj işlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.



Üst geçitteki yapım çalışmalarının devam ettiği ve yayaların kullanımına açılmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapım çalışmaları devam eden üst geçidin yayaların kullanımına açılması söz konusu olmayıp, geçici olarak emniyet şeritleriyle kapatılan merdiven girişleri, kimliği belirsiz kişilerce açılarak üst geçidin tamamlanmış gibi gösterilmesine neden olmuştur. Üst geçidin, çatı kaplaması, çevre düzenlemesi, orta refüjün tel çit ile kapatılması ve mevcut yaya kaldırımına bağlantıları sağlayan tretuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 20 gün içerisinde yayaların kullanımına açılması planlanmaktadır. Yaya geçişleri, geçici olarak hali hazırda bulunan kaldırım ve merdiven iniş kısımlarına yapılacak tretuvar ile sağlanacak olup, farklı seviyeli kavşak projesinin tamamlanmasıyla inişler, proje kapsamında inşa edilecek kaldırımlardan yapılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA