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Karayolları yeni binasına taşındı

Kırşehir'de, karayolları 61. Şube Şefliği yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

25.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:34 Karayolları yeni binasına taşındı
'de, karayolları 61. Şube Şefliği yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Vali İbrahim Akın, Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği'nin yapımı tamamlanan hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali İbrahim Akın, Karayolu ulaşımının sorunsuz sağlanması için çalışan Karayolları Şefliğinin daha modern bir binada hizmet vermeye başladığını söyledi.

İçinde bulunulan kış şartlarında vatandaşların yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için gereken önlemleri aldıklarını belirten Vali Akın, "Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği, Kayseri-Ankara yolu üzerinde yer alan bir binada hizmet vermekteydi. Şefliğimiz bundan sonra, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmetlerine devam edecektir. Kurum çalışanlarımıza yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için görev alanına göre Karayolları teşkilatımız ve ilgili kurumlarca her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Kış aylarında, vatandaşlarımızın ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan bu tedbirlerin icrasını da yakından takip ediyoruz" dedi.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da konuşmasında yürütülen karayolları çalışmaları ve kış mevsimi nedeniyle alınan tedbirler hakkında teknik bilgiler verdi.

Program, yeni kamu binasında yapılan incelemenin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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