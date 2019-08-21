Haberler» Güncel» Haber

Karayolu kenarlarında temizlik çalışması

Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından Hisarcık-Emet arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.

21.08.2019 11:22 Karayolu kenarlarında temizlik çalışması

Emet Karayolları 148.Şube Şefliği Yol Bakım Ekipleri tarafından Hisarcık-Emet arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.


Hisarcık- Emet arası 10 kilometrelik kara yolu kenarlarında bulunan çöpler Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım Ekipleri tarafından toplanarak çöp torbalarına konuyor. Ekipler tarafından araçlara yüklenen çöp torbaları daha sonra geri dönüşüme gönderiliyor.


Çöplüğe dönen yol kenarlarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi takdirle karşılanıyor. - KÜTAHYA


Hisarcık, Emet, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:27   MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATRO'DA '3 TENOR' KONSERİ-YENİDEN
11:27   İSTANBUL-PARK HALİNDEKİ OTOBÜSÜN 3 TAKSİYE ÇARPMA ANI KAMERADA
11:26   Bafra Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni
11:26   Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
11:26   Bursa'da zararlı tırtıllara karşı biyolojik mücadele
11:26   Endonezya'da 258 mahkum firar etti
11:26   BODRUM ANTİK TİYATRO'DA '3 TENOR' KONSERİ-YENİDEN