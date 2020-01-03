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Karayolu taşıma şirketleri için erteleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, karayolu taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri girme zorunluluğu ve sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi uygulaması kapsamındaki uyarma müeyyidesi 30 Haziran'a kadar ertelendi.

03.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:22 Karayolu taşıma şirketleri için erteleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, karayolu taşıma firmalarının Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri girme zorunluluğu ve sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi uygulaması kapsamındaki uyarma müeyyidesi 30 Haziran'a kadar ertelendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere adlarına C2, C3, Kİ, K3, Ll, L2, Mİ, M2, Nl, N2, Pl, P2, Rl, R2, TL veya T2 yetki belgesi düzenlenen firmaların yönetmelik hükümleri gereğince Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) veri gönderme zorunluluğu ile sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesine ilişkin uygulama 1 Ocak'ta başlatıldı.
Ancak bahse konu firmaların U-ETDS'ye uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla yönetmelik çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020'ye kadar ertelendi.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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