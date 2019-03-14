Karayolu Trafik Gu¨venligˆi Stratejisi Es¸gu¨du¨m Kurulu Toplantısı

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I·c¸is¸leri Bakan Yardımcısı Muhterem I·nce, 2019 yılında gerc¸ekles¸tirilen altyapı, mevzuat, egˆitim, kampanya ve kurumsal c¸alıs¸malar sonucunda, trafik kazalarından kaynaklı o¨lu¨m vakalarında şu ana kadar yüzde 40 civarında azalma görüldüğünü açıkladı.Karayolu Trafik Gu¨venligˆi Stratejisi Es¸gu¨du¨m Kurulu 4. toplantısı, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Dikmen Yerles¸kesi'nde gerçekleştirildi.I·c¸is¸leri Bakan Yardımcısı Muhterem I·nce başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ulas¸tırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver I·skurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif O¨zkaldı, Aile, C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Emniyet Genel Mu¨du¨ru¨ Celal Uzunkaya, Cumhurbas¸kanlıgˆı Strateji ve Bu¨tc¸e Bas¸kanlıgˆı Sekto¨rler ve Kamu Yatırımı Genel Mu¨du¨ru¨ Emin Sadık Aydın, Yerel Yo¨netimler Genel Mu¨du¨ru¨ Turan Konak, Karayolları Genel Mu¨du¨ru¨ Abdulkadir Uralogˆlu, Emniyet Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengec¸ti ile ilgili kurum ve kurulus¸ temsilcileri katıldı.Toplantıda trafik gu¨venligˆinin sagˆlanması, trafik kazalarından kaynaklı o¨lu¨m vakalarının yüzde 50 oranında azaltılması ve ku¨resel yol gu¨venligˆinin iyiles¸tirilmesine yönelik görüş ve öneriler ile çalışmalar ele alındı.I·c¸is¸leri Bakan Yardımcısı İnce, burada yaptığı konuşmada, Karayolu Trafik Gu¨venligˆi Stratejisi Es¸gu¨du¨m Kurulu toplantısının, en son 15 Temmuz 2016'da gerc¸ekles¸tirdigˆini ve toplantıda alınan kararların hızlıca faaliyete gec¸irildigˆini anımsattı.İnce, 2019 yılında ise gerc¸ekles¸tirilen alt yapı, mevzuat, egˆitim, kampanya ve kurumsal c¸alıs¸malar sonucunda, trafik kazalarından kaynaklı o¨lu¨m vakalarında şu ana kadar yüzde 40 civarında azalmanın görüldüğünü belirterek, "Sagˆlık Bakanlıgˆı ile birlikte Acil Sagˆlık C¸agˆrı Merkezleri olus¸turuldu. I·lk yardım egˆitimi ve sertifikası verildi. 24 bin civarında trafik personelimiz var ve farkındalık yaratması adına kıyafetlerinde de degˆis¸iklikler yapıldı, yaka kameraları arttırıldı. Bu yıl bir milyon arac¸ ve su¨ru¨cu¨su¨ trafigˆe katıldı. Trafikte arac¸ ve su¨ru¨cu¨ sayısında digˆer yıllara oranla yüzde 42 artıs¸ yas¸anmasına ragˆmen, 2012 yılında 3 bin 800 olan trafik kazası rakamı, s¸imdi 3 bin 375'e geriledi." diye konuştu.