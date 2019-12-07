Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi

Kayseri'nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç'a, trafik polisi tarafından tutanak tutularak, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandı.

Şarlak Mahallesi'nde besicilik yaparak geçimini sağlayan Duran Altunç'a ceza tutanağı geldi. Ceza tutanağını inceleyen Altunç, cezanın sebebini görünce şaşkına döndü. Tutanakta, karayolundan geçen 'TR381923154' kulak küpeli ineği nedeniyle kendisine Trafik Kanunu'nun 69/1'inci maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandığını gördü.

Cezanın, Çavdar yakınlarında, hayvanın başıboş bırakılması nedeniyle trafik polisi tarafından yazıldığı öğrenildi.

"EHLİYETİNİ ALALIM"

Yaşadığı olayı anlatan Duran Altunç, "Böyle bir ceza yedik. Olmadık bir ceza. En sonunda oğluma git de, 'Bunun ehliyetini alalım' dedim. Ehliyetini alırsak ceza yazmazlar. Başka yapacak bir şey yok. Olay bu. Ceza gelince şok oldum. Hiç duyulmadık bir şey. Bu olaya kimse inanmaz. İnanacak bir şey değil. Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu?" şeklinde konuştu.

"CEZA NEYSE ÖDEYECEĞİZ"

Olaydan sonra çok sayıda telefon aldığını belirten Arduç, "Arayanlar 'Böyle bir şey var mıymış? Hiç duymadık' diyorlar. Hakikaten duyulmadı. Biz duymadık. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Birinin küpesi tutuyor ama diğer küpe bizim değil. Kar yağmadan önce otlanıyorlardı ama kar yağdıktan sonra gidemedi. İçeride kaldılar. Cezada yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk" diye konuştu.