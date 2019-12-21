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Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı.

21.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:49 Karayoluna inen dağ keçisine araç çarptı
'ın Gölbaşı ilçesinde karayoluna inen dağ keçisine hafif ticari araç çarptı.

Kaza, Adıyaman Karayolunda meydana geldi. Gece saat 01.00 civarında Malatya istikametinden Adana istikametine giden Eser Çolak idaresindeki 01 ADR 68 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan dağ keçisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dağ keçisi şarampole savruldu. Dağ keçisi kaza sonrasında telef oldu.

Telef olan dağ keçisiyle ilgili kurumlara bilgi verilirken, dağ keçisi kaza yerinden ekipler tarafından alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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