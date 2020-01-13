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Karayoluna inen vaşak kamerada

Karayoluna inen vaşak kameradaArtvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:23Karayoluna inen vaşak kamerada

Karayoluna inen vaşak kamerada

'in ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.


Ahmet Yılmaz, Kılıçkaya, Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA

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