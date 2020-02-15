Haberler » Güncel » Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı - Haber

Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yemek aramak için karayoluna inen yaban domuzu, ulaşımda kısa süreli aksama yaşanmasına neden oldu.

15.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:50Karayoluna inen yaban domuzu sürücülere zor anlar yaşattı

MUĞLA'nın ilçesinde, yemek aramak için karayoluna inen yaban domuzu, ulaşımda kısa süreli aksama yaşanmasına neden oldu.

Dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için ilçe merkezine inen yaban domuzu, trafiğin işlek olduğu Yeni Karayolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Kaldırımdaki otları eşeleyen yaban domuzu, aniden karayoluna fırladı. Bu sırada bir kamyonet sürücüsü, son anda hayvanı fark ederek, frene bastı. Korkan yaban domuzu, yolun karşı şeridine geçerek, bu sefer burada ulaşımı aksattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, sürücülerin korna çaldığı yaban domuzu, koşarak uzaklaştı.



Marmaris, Datça, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:12:04