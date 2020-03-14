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Karayoluna ters yönden çıkarak kamyon ile çarpıştı

Antalya'da toplama yoldan Karayoluna ters yönden çıkarak kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

14.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:00
Karayoluna ters yönden çıkarak kamyon ile çarpıştı
Antalya 'da toplama yoldan Karayoluna ters yönden çıkarak kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 223 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün yol boş iken beklediği, tam kamyon gelirken önüne fırladığı görüldü.

Kaza, Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahallede meydana geldi. Toplama yoldan Manavgat-Antalya D-400 Karayoluna çıkan Maşallah Yılmaz'ın kullandığı 07 LIH 55 plakalı otomobil, D-400 karayolunda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Erdinç Topaktaş'ın kullandığı kamyon ile çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Maşallah Yılmaz Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kolundan yaralanan otomobil sürücüsünün 223 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yenimahalleden gelen otomobilin, toplama yola girmeden önce yaklaşık 10 dakika beklediği, toplama yolu geçtikten sonra da D-400 Karayolu boş olmasına rağmen 2-3 dakika beklediği ve tam kamyon geldiği sırada Antalya istikameti yerine Manavgat istikametine ters yönden girerek kamyon ile çarpıştığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

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