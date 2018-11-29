Karayoluna Zeytinyağı Döküldü, Trafik 2 Saat Durdu

Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde bir araçtan zeytinyağı dökülmesi nedeniyle karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı.
Olay, Antakya- İskenderun
yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası belirlemeyen bir araçtan karayoluna zeytinyağı dökülmesi sonucunda yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yolu sabunlu su ile yıkaması sonucunda 2 saat kapalı olan Antakya-İskenderun karayolunda jandarma ve trafik ekiplerinin kontrolünde geçiş izni verildi. - HATAY
Antakya,İskenderun,Kırıkhan,Hatay
29 Kasım 2018 Perşembe 21:52