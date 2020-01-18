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Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

18.01.2020 17:59 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:06Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı
'nin Şemdinli- karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şemdinli ilçe merkezinden Yüksekova'ya doğru giden onlarca araç, kar yağışı ve tipi nedeniyle Güzelkonak köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Araçlarıyla birlikte mahsur kalan onlarca şahıs, yardımlarına gelen ekiplere teşekkür etti. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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