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Karayolunda takla atan araç ters döndü

Muğla-Aydın Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attıktan sonra ters dönerek durabildi.

07.12.2019 20:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:28Karayolunda takla atan araç ters döndü
Muğla- Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attıktan sonra ters dönerek durabildi.

Menteşe'den istikametine seyir halinde olan 48 E 8651 plakalı araç, sürücüsünün Bozarmut Mahallesi girişindeki akaryakıt istasyonuna yaklaştığında direksiyon hakimiyetini kaybetti. takla atarak karayolu kenarında ters dönerek durdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsünün kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenilirken, aracın motor bölümünden çıkan duman akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından müdahale edildi. - MUĞLA

Yatağan, Aydın, Muğla, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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