01.07.2019 12:38
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Karayolunda tehlikeli taşımacılık

Karayolunda tehlikeli taşımacılık

Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.

Hasat döneminin başlaması ile birlikte tüm uyarılara karşın karayollarına adeta kazalara davetiye çıkaran görüntüler kayıtlara geçmeye devam ediyor.

Son görüntünün adresi Çorlu oldu. Tarladan bağlanan saman balyalarını traktörün çektiği iki ayrı römorka yükleyen işçilerin metrelerce yükseklikteki balyaların üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde kameralara takılan görüntülerde yan yoldan ana yola çıkan bir traktörün römorkunda yüklü saman balyalarının üzerindeki 4 işçinin tehlikelere aldırış etmeden yolculuk yapması dikkat çekti.

Karayolunda bir süre ilerleyen traktör daha sonra yeniden köy yoluna dönüş yaparak gözden kayboldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
çorlu , hasat , işçi , Güncel

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