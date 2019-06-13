13.06.2019 18:18
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Karayolunda tehlikeli yürüyüş

Karayolunda tehlikeli yürüyüş

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.

KIRIKKALE'de, trafiğin yoğun olduğu karayoluna çıkıp, araçlara aldırmadan yürüyen yaya, kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kayseri karayolunun Alpaslan Türkeş Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen vatandaş, yola çıkıp, üzerine gelen araçlara doğru yürümeye başladı. Karayolunda yürüyen kişiyi gören sürücüler şaşırdı. Yayaya çarpmamak için yavaşlayıp manevra yaparak yanından geçen sürücüler, yola devam etti. Hem kendi canını hem de sürücüleri tehlikeye sokan kişi, bir süre sonra yol kenarında bulunan başka bir kişi tarafından kenara çekildi.


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
Kayseri, Kırıkkale, Güncel

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