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Karayolundaki başıboş eşek sürücülere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Kemer ilçesinde şehirlerarası karayolu üzerine girip sol şeritte ilerleyen başıboş eşek, vatandaşların müdahalesiyle olası bir kazaya yol açmadan son anda kurtarıldı.

07.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:42Karayolundaki başıboş eşek sürücülere zor anlar yaşattı
'nın ilçesinde şehirlerarası karayolu üzerine girip sol şeritte ilerleyen başıboş eşek, vatandaşların müdahalesiyle olası bir kazaya yol açmadan son anda kurtarıldı.

Kemer ilçesine bağlı D-400 karayolu Kiriş Köprüsü yakınında trafiği tehlikeye düşüren başıboş eşeği gören vatandaşlar, duruma hemen müdahale etti. Sağanak yağış altında yolda yürümeye devam eden ve trafiği altüst eden eşeği güçlükle akaryakıt istasyonuna çeken vatandaşlar, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi'ni arayarak yardım istedi. Veteriner Hekim Fevzi Uzun'un başında olduğu ekip olay yerine gelerek eşeğin ön kontrolünü yaptı ve araca bindirerek götürmek istedi. Bir süre direnen direnen eşeği güçlükle araca bindiren Fevzi Uzun ve diğer barınak çalışanları, eşeği güvenceye aldı ve barınağa götürdü.

Hayvanı araca bindirmek için epey uğraşan görevliler, sonunda hayvanı kucaklayarak minibüse bindirmeyi başardı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, hayvana bir süre bakacaklarını, sahibi çıkmazsa daha sonra sahiplendirmeye veya uygun bir yere koymaya çalışacaklarını söyledi. - ANTALYA

Fevzi Uzun, Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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