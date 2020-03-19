Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karbasan köyünde kar eksik olmuyor - Güncel

Karbasan köyünde kar eksik olmuyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne yüksek rakım nedeniyle kar yağmaya devam ediyor.

19.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:19
Karbasan köyünde kar eksik olmuyor
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyüne yüksek rakım nedeniyle kar yağmaya devam ediyor.

Bin 264 metre rakımlı köylerine Nisan ayında dahi kar yağdığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," Yüksek rakımlı köyümüzde Ağustos ayı geldiğinde akşamları evlerimizde soba ve kalorifer yakmaya başlarız. Bizim yazımız Haziran ve Temmuz aylarıdır. Mart ayının sonuna geldiğimiz halde köyümüze bugün itibarıyla yaklaşık 2 santimetre kar yağdı. Köyümüzün ormanlık olması, bol bitki çeşidi dolayısıyla yaylalarının nektar ve polen kaynakları yönünden zengin olduğundan yaz aylarında seyyar arıcılık yapanların akınına uğramaktadır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Karbasan, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Türkiye’de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis’te açıkladı Güncel
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
Loading