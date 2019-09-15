Karbel karaköprü belediyespor - 68 aksaray: 1-0

STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Caner Kurt, Azad İlhan
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 77 Arif), Umut (Dk. 88 Ömer), Ramiz, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Barış - Serhat, Ali (Dk. 64 Bora), Fuat, Berkay, Hakan Akman (Dk. 82 İbrahim), Enes, İlyas, Muhammet (Dk. 77 Mehmet), İbrahim, Vehbi
SARI KARTLAR: Ramiz, Hakan (Karbel Karaköprü
Belediyespor), İlyas (68 Aksaray
Belediyespor)
GOLLER: Dk. 90 Emre Okur (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 3'üncü haftasında, Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
90'ıncı dakikada Emre Aydın'ın cezaalanına gönderdiği ortasına yükselen Emre Okur, kafayla topu filelere gönderdi: 1-0
- Şanlıurfa