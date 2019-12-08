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Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Emre Korkmaz, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin GezerKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak - Furkan, Mustafa, Mert (Dk.

08.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:01Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Emre Korkmaz, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak - Furkan, Mustafa, Mert (Dk.82 Kamil), Talha (Dk.57 Cemre), Canberk, Salih, Veli, Caner, Ahmet Eren, Miraç (Dk. 60 Tunahan)

GOL: Dk. 55 Hakan (Karbel Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh, Ömer, Arif, Vedat, Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Mustafa, Ahmet Eren, Cemre ( Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 16'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. 55'inci dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek, ev sahibi ekibin galibiyet golünü attı.


- Şanlıurfa

Karaköprü, Çankaya, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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