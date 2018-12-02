Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu
, Ragıp Can Ar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih
, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk. 46 Mehmet Gaye), Rıdvan Bingöl
(Dk. 46 Mert), Fırat (Dk 80 Vedat), Hüseyin
ERBAASPOR: Nurullah - Gürkan (Dk. 84 Durmuş), Hüseyin Yıldız
, Rıdvan Gökçe
, Ziyaeddin, Oğuzhan (Dk. 56 Furkan), Berk, Serkan
, Mehmet Demirözü
, Barış, Koray (Dk.73 Mustafa)
GOLLER: Dk. 54 Hasan, Dk. 62 Hüseyin Fıstıkçı (Karbel Karaköprü
Belediyespor)
SARI KARTLAR: Rıdvan Bingöl, Fırat, Fehmi (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Koray (Erbaaspor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup 15'inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti.
54'üncü dakikada Bilal'ın sol taraftan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
62'nci dakikada Mert'in pasıyla buluşan Hüseyin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
- Şanlıurfa
Mert Fırat,Bingöl,Karaköprü
02 Aralık 2018 Pazar 15:10