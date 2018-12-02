02 Aralık 2018, 15:10
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Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu, Ragıp Can ArKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk. 46 Mehmet Gaye), Rıdvan Bingöl (Dk. 46 Mert), Fırat (Dk 80 Vedat), HüseyinERBAASPOR: Nurullah - Gürkan (Dk.



STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu, Ragıp Can Ar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk. 46 Mehmet Gaye), Rıdvan Bingöl (Dk. 46 Mert), Fırat (Dk 80 Vedat), Hüseyin

ERBAASPOR: Nurullah - Gürkan (Dk. 84 Durmuş), Hüseyin Yıldız, Rıdvan Gökçe, Ziyaeddin, Oğuzhan (Dk. 56 Furkan), Berk, Serkan, Mehmet Demirözü, Barış, Koray (Dk.73 Mustafa)

GOLLER: Dk. 54 Hasan, Dk. 62 Hüseyin Fıstıkçı (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan Bingöl, Fırat, Fehmi (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Koray (Erbaaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 15'inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti.

54'üncü dakikada Bilal'ın sol taraftan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

62'nci dakikada Mert'in pasıyla buluşan Hüseyin'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

- Şanlıurfa Mert Fırat,Bingöl,Karaköprü
02 Aralık 2018 Pazar 15:10



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