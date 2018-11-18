Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor: 2-0

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Mehmet Semih
Güçlü, Mehmet Pekmezci, Mehmet Saldıraner
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Eksik
, Fatih
, Batuhan, Bilal, Yeldar, Hasan (Dk. 87 Fırat), Mehmet Gaye (Dk. 60 Rıdvan), Mert, Hakan, Alper (Dk. 79 Ramiz)
GEBZESPOR: Alptekin- İslam, Serhat (Dk. 81 Şefik ), Kemal, Ziya (Dk. 57 Oğuz), Saruhan, Sırat, Tugay, Yusuf, Emre, Berkay
(Dk. 70 Ferhat )
GOLLER: Dk. 17 Hasan, Dk. 65 Batuhan (Karbel Karaköprü
Belediyespor)
SARI KART: Alper, Bilal, Hasan, Ramiz (Karbel Karaköprü Belediyespor) - İslam (Gebzespor
) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Gebzespor'u 2-0 mağlup etti.
17'nci dakikada Yeldar'ın pasıyla arka direkte buluşan Hasan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
65'nci dakikada Mert'in pasıyla ceza alanında buluşan Batuhan, topu filelere yolladı: 2-0.
- Şanlıurfa
18 Kasım 2018 Pazar 15:20