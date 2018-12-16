Karbel Karaköprü Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Burak Özcan, Özcan Genel, Abdurrahman Atabay
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir – Mehmet Kesik
, Fatih
, Yeldar, Hasan Gündoğdun (Dk. 84 Hasan Gndoğdu), Ramiz, Mert, Hakan Albayrak
, Rıdvan (Dk. 90 Yunus Emre), Alper, Hüseyin (Dk. 78 Mehmet Gaye)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa – Miraç, Selim
, Taşkın (Dk. 78 Furkan), Sami (Dk. 73 Savaş), Halil İbrahim, Hakan Aydın
, Dede, Taha, Emre, Emrullah (Dk. 85 Hasan Çavdar)
SARI KART: Rıdvan (Karbel Karaköprü
Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup 17. hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon
ile 0-0 berabere kaldı.
- Şanlıurfa
Hakan Albayrak,Fatih,Karaköprü
16 Aralık 2018 Pazar 15:20