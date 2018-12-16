16 Aralık 2018, 15:20
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Karbel Karaköprü Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Burak Özcan, Özcan Genel, Abdurrahman AtabayKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir – Mehmet Kesik, Fatih, Yeldar, Hasan Gündoğdun (Dk. 84 Hasan Gndoğdu), Ramiz, Mert, Hakan Albayrak, Rıdvan (Dk. 90 Yunus Emre), Alper, Hüseyin (Dk.



STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Burak Özcan, Özcan Genel, Abdurrahman Atabay

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir – Mehmet Kesik, Fatih, Yeldar, Hasan Gündoğdun (Dk. 84 Hasan Gndoğdu), Ramiz, Mert, Hakan Albayrak, Rıdvan (Dk. 90 Yunus Emre), Alper, Hüseyin (Dk. 78 Mehmet Gaye)

HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa – Miraç, Selim, Taşkın (Dk. 78 Furkan), Sami (Dk. 73 Savaş), Halil İbrahim, Hakan Aydın, Dede, Taha, Emre, Emrullah (Dk. 85 Hasan Çavdar)

SARI KART: Rıdvan  (Karbel Karaköprü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 17. hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.

- Şanlıurfa Hakan Albayrak,Fatih,Karaköprü
16 Aralık 2018 Pazar 15:20



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