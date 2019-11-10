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Karbel Karaköprüspor: 3-1

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Sedat Etik (xxx), İsmail Semih İleri (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx)(Dk.84 Sefa), Sinan (xxx), Ahmet Teker(xxx), Burçin (xxx), Erdi (xx)(Dk.67 Cenk (xx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx)(Dk.

10.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:55Karbel Karaköprüspor: 3-1

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Sedat Etik (xxx), İsmail Semih İleri (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx)(Dk.84 Sefa), Sinan (xxx), Ahmet Teker(xxx), Burçin (xxx), Erdi (xx)(Dk.67 Cenk (xx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx)(Dk.78 Abdurrahman (x)

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen (xx) - Fikret (xx), Ahmet Mümin (xx), Gökdeniz (xx), Umut (xx), Ramiz (xx), Bilal (xxx), Emre Aydın (xx)(Dk.87 Ömer), Emre Okur (xx), Hakan (x), Arif (x)(Dk.79 Volkan (x)

GOLLER: Dk.39 Güven Güneri, Dk.76 Alican Tez (Pen), Dk. 90+2 Sinan ( Belediyespor) - Dk.54 Emre Okur (Karbel Karaköprüspor)

SARI KARTLAR: Alican Tez, Abdulsamet Burak, Atakan Cangöz (Serik Belediyespor) - Emre Aydın, Hakan Albayrak, Umut Aslan, Arif Bostancı (Karbel Karaköprüspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Karbel Karaköprüspor'u 3-1 yendi.

Maç, Serik Belediyespor'un vuruşuyla başladı.

39'uncu dakikada Serik Belediyespor'da Sinan'ın kullandığı korner atışında, ceza sahası içerisinde Güven topla buluştu, vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

54'üncü dakikada Umut'un kullandığı korner atışını Emre Okur gole çevirdi: 1-1.

75'inci dakikada topla buluşan Cenk, rakip Bülent tarafından ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Alican, takımını öne geçirdi: 2-1.

90+2'de Cenk'in orta-şut karışımı vuruşunda topla buluşan Sinan, skoru belirledi: 3-1.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor 3-1 kazandı.


- Antalya

Emre Aydın, Emre Okur, serik, Spor

Kaynak: DHA

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