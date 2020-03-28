Karbeyaz'da dere temizliği çalışmaları sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'ın her köşesine kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
28.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:43
HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı il genelinde dere temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Payas Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışması başlattı. Yağışların etkisiyle dere yataklarında biriken çöp ve atıkların temizliğini gerçekleştiren ekipler, çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağını bildirdi.
Dereleri temizleyerek olası taşkınların önüne geçmeyi amaçlayan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların tamamlanması ile görüntü kirliliği ve kötü kokunun ortadan kalkacağını belirtti.
Kaynak: Bültenler