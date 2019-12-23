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Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı.

23.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:30 Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu
'nın ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu.

Kula'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve rüzgar dolayısıyla, karbomonoksit gazından etkilenen iki yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Sevim Kıratlı ve Sandal Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mukaddes Babur, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınlarının yardım talebiyle Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadınlar, burada tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavileri süren yaşlı kadınlar, daha sonra tedbir amaçlı Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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