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Karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

25.02.2020 23:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:39
'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Karabük Mahallesi Sokak'ta bulunan iki katlı evin alt katında oturan Özlem Özdoğan (27) ve çocukları Samet (5), Zeynep (4), Ecrin Nisa (1), Yiğit Miraç (2) ile Öykü Seher (3) uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Uyanarak evde gaz kokusunu fark eden anne, komşulardan yardım istedi.
Komşuların vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Karabük, Gümüş, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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