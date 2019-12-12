Haberler » Güncel » Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Vali Çiftçi'nin açıklaması - Haber

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Vali Çiftçi'nin açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

12.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:49
Valisi Mustafa Çiftçi, ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Vali Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.
Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Vali Çiftçi'nin açıklaması

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54 Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına... - Haber
12:54 Irak'ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası - Haber
12:54 Keban'da sulama bendi yapıldı - Haber
12:54 Blue Origin "yeniden kullanılabilir" roket ve kapsülle 6. fırlatışını yaptı - Haber
12:49 Hindistan'da skandal vize uygulaması - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
12.12.2019 13:02:38