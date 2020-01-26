Haberler » Güncel » Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı - Haber

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

26.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:11
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde tek katlı evde yaşayan Tülay Baba (35), çocukları Ömer (13), Beren (2) ve Zahide Baba (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Durumun fark edilmesi üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30  Mustafa paşa mahallesi'nde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları-1
13:30  Hamileler deprem anında kendilerini ve bebeklerini nasıl korumalı?
13:30  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı...
13:29  Elazığ'daki deprem - Sürsürü Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmaları sürüyor (6)
13:25  Depremin ardından tüm Türkiye kenetlendi
26.01.2020 13:32:04