Haberler » 3. Sayfa » Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

09.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:00Karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta meydana gelen olayda, sobadan sızan gazdan baba Abdullah K.(45), anne Şerife K. ile çocukları Berat K., Arzu K., Ebru K., Abdullah K. zehirlendi. Ailenin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 5 kişiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:00 Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama... - Haberler
12:59 Van'da gösteri, yürüyüş ve oturma eylemi yasaklandı - Haberler
12:53 Cezaevi firarisi yakalandı - Haberler
12:51 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Haberler
12:51 MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın; - Haberler
12:21 Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı - Haberler
12:09 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
11:40 Rapor vermedi diye doktora kafa atan saldırgan yakalandı - Haberler
11:17 Emniyet Müdürü, köy okulu için kendisinden yardım isteyen öğretmene 500 roman gönderdi - Haberler
10:58 Demirtaş, sağlık durumuyla ilgili konuştu: İyi değilim, göğsümdeki sancı nüksediyor - Haberler
9.12.2019 13:03:08