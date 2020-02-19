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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, anne yoğun bakımda

KASTAMONU'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Özmen (55) hayatını kaybetti, annesi Seher Özmen (80) ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

19.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:30Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, anne yoğun bakımda

KASTAMONU'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Özmen (55) hayatını kaybetti, annesi Seher Özmen (80) ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. Seher Özmen ile kızı Gülten Özmen, evlerinde sobayı yakıp, uyudu. Bugün gün boyunca anne ve kızından alamayan yakınları, eve geldiklerinde Seher ve Gülten Özmen'in hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gülten Özmen'in hayatını kaybettiğini tespit ederken, anne Seher Özmen'i ise yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan anne Seher Özmen'in, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Gülten Özmen'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Devlet Hastanesi, Kastamonu, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

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