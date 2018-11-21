21 Kasım 2018 Çarşamba 15:43



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:43

Ordu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen öğretmen hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde, Kadir Düzel'den (30) haber alamayan yakınları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Bir süre sonra eve gelen ekipler kapıyı kırarak girdikleri evde, Kadir Düzel'i yatağında baygın halde buldu.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Düzel, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Durumu ağır olan Düzel, daha sonra Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Kadir Düzel'in, Çamaş Türk Telekom Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı ve bilişim teknoloji öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.