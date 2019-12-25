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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Konya'da yaşlı bir adam evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

25.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:55 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
'da yaşlı bir adam evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Akçaköş Caddesi üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Ali İnel'den iki gündür alamayan komşuları durumdan şüphelenerek İnel'in evine giderek kapıyı çaldı. Yaşlı adamdan ses alamayan komşuları kapıyı kırarak eve girdi. Ali İnel'i yerde hareketsiz bulan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Ali İnel'in evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Polis, Meram, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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