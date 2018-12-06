Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Kale
Mahallesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Ali Safi'nin (56), gün boyu dışarı çıkmamasından şüphelenen komşuları durumu yakınlarına haber verdi.
Eve giren yakınları ve komşuları Safi'nin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri Safi'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Safi'nin cenazesi, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kale,Kahramanmaraş
06 Aralık 2018 Perşembe 19:28