Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 5 Ölü (2)

Adana
'nın Karataş
ilçesi sahilinde balık tutmak amacıyla çadır kuran 5 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Alınan ilk bilgiye göre, balık tutmak amacıyla ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar
sahiline giden 5 kişi, bölgede konaklamak amacıyla çadır kurdu.
Gruptakilerden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 5 kişi çadır içinde ölü bulundu.
Yapılan ilk incelemede gruptakilerin karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Karataş, Adana, Güncel
Kaynak: AA