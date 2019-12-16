Haberler » Güncel » Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen sınıf arkadaşları için hüngür hüngür ağladılar - Haber

Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen sınıf arkadaşları için hüngür hüngür ağladılar

Kırşehir'in Kaman ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ramazan Çöklü'nün sınıf arkadaşları, Çöklü'nün sırasına karanfil koyarak ağladı.

16.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:22Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen sınıf arkadaşları için hüngür hüngür ağladılar
'in ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ramazan Çöklü'nün sınıf arkadaşları, Çöklü'nün sırasına karanfil koyarak ağladı.

14 Cumartesi günü Kaman ilçesine bağlı Sarıuşağı Mahallesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden Ramazan Çöklü'nün sınıf arkadaşları, Şehit Bayram Kara Ortakulu'nda, Çöklü'nün oturduğu sırayı çiçeklerle donatıp oturduğu sıraya fotoğrafını koydukları arkadaşları için gözyaşı döktü. Çöklü'nün sınıf arkadaşı Köksal Avşar, "Ramazan'ı çok seviyorduk. O bizim can kaynağımızdı. Hepimizi de çok severdi. O bizlerin kalbinde yaşıyor"dedi. İsa Arda Dündar ise sınıf arkadaşı Çöklü için, "Onu hiç unutmayacağız. Keşke olmasaydı bu olay" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayata veda eden Çöklü'nün öğretmenlerinden Zeynep Seven, okul olarak genç bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin kendilerini de üzdüğünü belirtti. Sınıf Öğretmeni Uğur Kılınç ise Ramazan'ın melek olduğunu ve okulda da sevilen bir öğrenci olduğunu ifade etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Aralık, Kaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:33 Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
16:28 ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Haber
16:28 Düzce Belediyesi mahalle konakları için çalışma başlattı - Haber
16:28 Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Haber
16:28 Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:36:25