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Karbonmonoksitten etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Karabük'te, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.

25.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:48Karbonmonoksitten etkilenen anne ve 5 çocuğu hastaneye kaldırıldı
'te, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 5 çocuğu tedavi altına alındı.
Karabük Mahallesi Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin alt katında yaşayan Özlem Özdoğan (27) ve çocukları Samet (5), Zeynep (4), Öykü Seher (3), Yiğit Miraç (2) ve Ecrin Nisa (1), uyudukları sırada sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Uyanarak evdeki gaz kokusunu fark eden anne, komşularından yardım istedi.
Haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, anne ve çocuklarını Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Karabük, Gümüş, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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