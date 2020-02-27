Haberler » Güncel » Karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı - Haber

Karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift tedavi altına alındı.

27.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:02Karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
'da, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen yaşlı çift tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçesinde yaşayan Yılmaz Somay (83) ve eşi Bahtiyar Somay (81) uyudukları sırada sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Uyanarak evdeki gaz kokusunu fark eden yaşlı çift komşularından yardım istedi.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yılmaz ve Bahtiyar Somay'ı Mengen Devlet Hastanesi'ne götürdü.
İlk müdahaleleri burada yapılan yaşlı çift daha sonra Ankara'ya sevk edildi.

Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:27:12