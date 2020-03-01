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Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 4 kişi tedavi altına alındı.

01.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:12Karbonmonoksitten zehirlenen 4 Afgan çoban hastaneye kaldırıldı
'nın ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu 4 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nde çobanlık yaptıkları öğrenilen 4 Afgan'dan alamayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaldıkları evde baygın halde buldukları 4 kişiyi, ambulanslarla Kulu ve Cihanbeyli Devlet hastanelerine kaldırdı.
İlk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edilen yaralıların, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Afganistan, Konya, Kulu, Güncel

Kaynak: AA

1.03.2020 16:44:22