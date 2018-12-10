Karbonmonoksitten Zehirlenen Çift Tedavi Altına Alındı

Karabük
'ün Yenice
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yortan beldesinde yaşayan Hasan (79) ve Hatice
Elemen (79) çifti, bir süre evden çıkmayınca komşuları tarafından kontrol edildi.
Eve giren komşuları, çifti baygın halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çift, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenen çiftin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatice Çarpar,Yenice,Karabük
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:25