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KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL) yönetimiyle iki yıllık yapılan toplu iş sözleşmesiyle çalışanlara yüzde 11 zam yapıldığını bildirdi.

01.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:16
KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL) yönetimiyle iki yıllık yapılan toplu iş sözleşmesiyle çalışanlara yüzde 11 zam yapıldığını bildirdi.
Üngören, yaptığı yazılı açıklamada, Özçelik-İş ve KARÇEL yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinin masa başında ve karşılıklı anlayış çerçevesinde 2 yıl olarak imzalanarak sonuçlandırıldığını belirtti.
Toplu iş sözleşmesinin 01.01.2020-31.12.2021 tarihlerini kapsadığını aktaran Üngören, şunları kaydetti:
"01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kademe 2, 4, 6, 8, 10 olan çalışanlarımıza mevcut saat ücretlerine 35 kuruş iyileştirme yapılarak bütün çalışanlarımıza yüzde 11 zam uygulanacaktır. Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı enflasyon, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı enflasyon, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı enflasyon +1 oranlarında ücret artışları yapılacaktır. Ramazan Bayramı ikramiyesi brüt 600 lira. Kurban Bayramı ikramiyesi brüt 750 lira. Hafta sonu çalışması yüzde 100. Bayram tatili çalışması yüzde 100. Günlük fazla mesai çalışması yüzde 75. Üyelerimize sözleşmenin birinci ve ikinci yıllarında 110 yevmiye tutarında ikramiye ödenecektir."
Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Üngören, sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler

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