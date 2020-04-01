KARÇEL toplu iş sözleşmesi imzalandı

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören KARDEMİR A.Ş'nin yan kuruluşu olan KARÇEL A.Ş yönetimiyle iki yıllık yapılan toplu iş sözleşmesi ile birlikte çalışanlara yüzde 11 zam yapıldığını açıkladı.



Başkan Üngören yazılı olarak yaptığı açıklamada, dünyada etkisini gösteren ve Türkiye 'de de görülmeye başlayan korona virüs salgınının yayılımını önlemek ülkede ve iş yerlerinde bir takım tedbirlerin uygulamaya koyulduğunu belirterek, "Bu kapsamda kişiler arası mesafenin korunması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle büyük bir coşku içerisinde ve bir miting ortamında sizlere açıklamayı arzu ettiğimiz toplu iş sözleşmemizin detaylarını yine sizlerin sağlığı için siz değerli üyelerimize maalesef yazılı olarak bildirmek durumunda kaldık. Bu çerçevede Sendikamız Özçelik-İş ve KARÇELyönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri, masa başında ve karşılıklı anlayış çerçevesinde 2 yıl olarak imzalanarak sonuçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.



01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, kademe 2, 4, 6, 8, 10 olan çalışanlara mevcut saat ücretlerine 0,35 kuruş iyileştirme yapıldığını ve bütün çalışanlara yüzde 11 zam uygulanacağını kaydeden Üngören, "Birinci yıl ikinci altı ay ücret zammı: enflasyon, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı: enflasyon, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı: enflasyon+1 oranlarında ücret artışları yapılacaktır. Ramazan Bayramı ikramiyesi brüt 600 TL, Kurban bayramı ikramiyesi brüt 750 TL, hafta sonu çalışması: yüzde 100, bayram tatili çalışması yüzde 100, günlük fazla mesai çalışması yüzde 75, üyelerimize sözleşmenin birinci ve ikinci yıllarında 110 yevmiye tutarında ikramiye ödenecektir" ifadelerine yer verdi.



Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Üngören, sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA