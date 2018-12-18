Karda Can Dostları Unutulmadı

Kaynak: İHA

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına Büyükşehir Belediyesi yetişti. Şehrin farklı noktalarına sokak ve yaban hayvanları için yiyecek bırakılırken, hasta hayvanlar ise Büyükşehir Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'nde tedavi ediliyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu aralıksız süren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Karda barınma ve gıda ihtiyacı sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanların yanı sıra doğada yaşayan vahşi hayvanların da yiyecek ihtiyacı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Soğuk hava ve kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için tonlarca mama ve buğday bırakılıyor.Çalışmalar 2 ekiple haftanın 4 günü devam ederken, hasta olduğuna kanaat getirilen hayvanlar Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'nde koruyucu aşıları yapılıp kısırlaştırılarak işaretlendikten sonra alındığı bölgeye bırakılıyor. - BURSA